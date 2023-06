Sine abre vaga para pessoa com deficiência

O Sistema Nacional de Empregos (Sine) de Porto Real está com vagas abertas para moradores do município. São oferecidas oportunidades para diversas profissões, inclusive para pessoa com deficiência (PCD).



Os interessados devem se dirigir até a Rua Estevam Domingos Pederassi, 164, no Centro, ou através do e-mail: sectrabalhoerendapmpr@gmail.com.



No momento do envio, basta anexar o currículo e preencher o campo “Assunto” com o nome da vaga desejada.



Confira as vagas disponíveis:

- Mecânico automotivo

- Ajudante de mecânico

- Soldador

- Meio oficial montador

- Montador

- Oficial de manutenção

- Pedreiro

- Carpinteiro

- Ajudante civil

- Auxiliar administrativo (PCD)

- Auxiliar administrativo

- Nutricionista

- Pintor