Sabadão no Horto agita programação no feriadão

Para aproveitar o feriadão, os moradores de Porto Real terão um evento especial neste sábado, dia 10 de junho: é o Sabadão no Horto, que acontece no Horto Municipal, no bairro Jardim Real, das 14h às 17 horas.



Os visitantes terão acesso à uma feira de artesanato, além de almoço italiano, oficina de pintura e desenho, visitação na Casa do Imigrante e um ensaio aberto com as bandas Band-8 e Kamikazees.