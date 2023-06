Prefeitura assina convênio com ITERJ para regularização fundiária

A Prefeitura de Resende assinou um convênio com o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ) para a regularização fundiária de propriedades do município. Os primeiros locais contemplados com essa medida serão Vicentina, Alto Surubi e o Lote 10, em Visconde de Mauá.



A previsão é que as equipes iniciem os trabalhos até o fim de junho. Depois de recolher informações básicas, as equipes fazem a topografia georeferenciada da área por drone, levantamento social com visitas às residências para conhecer o perfil do morador.