Fernanda Rodrigues prestigia show e stand de café na Festa do Tomate

O segundo dia da 33ª edição da Festa do Tomate, em Paty do Alferes, contou com a presença de Fernanda Rodrigues. Famosa por sua atuação em novelas de sucesso como A Viagem (1994), Estrela Guia (2001) e O Outro Lado do Paraíso (2017), a atriz assistiu ao show de Maiara e Maraísa e depois foi ao camarim abraçar a dupla.

Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, Fernanda prestigiou o stand Café com Prosa, no Galpão Vermelho, interagiu com os moradores e turistas que passavam pelo local e fez diversas postagens em sua rede social.