Bombeiros trabalham para apagar fogo de área de mata em Campo Grande

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata no fim da tarde desta sexta-feira (9) em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Ainda não há informações sobre o que gerou as chamas. Apesar do susto, não houve feridos e nenhuma residência foi atingida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Campo Grande foram acionados às 17h20 para o local. A área é de difícil acesso e os bombeiros tiveram que entrar pela Estrada da Cachamorra.

De acordo com a corporação, o trabalho foi realizado com abafadores com o objetivo de acabar com o fogo. As chamas foram controladas por volta das 20h.