Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de policial penal na Zona Oeste

As informações vão ajudar no inquérito instaurado pelo Núcleo de Investigações de Morte de Agentes de Segurança, da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).



O crime aconteceu na tarde da última quinta-feira (8), na Estrada do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. O homicídio foi cometido por dois indivíduos, que estariam em um veículo da modelo Mobi, na cor branca, e teriam acessado a pé o local em que vítima morava. Ele ainda tentou se abrigar no condomínio, mas foi atingido pelos disparos. Segundo a polícia, no local foi possível verificar cápsulas de fuzil no chão.



Bruno foi chefe de serviço de segurança no presídio Elizabeth Sá Rego (Bangu 5). Atualmente, ele trabalhava na Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj). De acordo com o órgão, o homem buscava uma oportunidade fora do sistema penitenciário e apresentou seu currículo com experiências em projetos sociais voltados à área de esporte e lazer.

A DHC foi acionada e agentes da especializada buscam imagens de câmeras de segurança e testemunhas, a fim de identificar os autores e a motivação do crime.



Com a morte do policial penal, sobe para 29 o número de Agentes de Segurança mortos em ações violentas no Estado do Rio de Janeiro no ano de 2023. Sendo 25 da Polícia Militar (inclui policiais militares em serviço, de folga e veteranos (reformados/reserva), um da Polícia Civil, um do Corpo de Bombeiros do RJ, um policial penal e um guarda municipal.



Denuncie a identificação e localização dos envolvidos na morte do agente de segurança, de forma anônima, ao Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.