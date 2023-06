Gilmar Mendes libera julgamento do piso da enfermagem no Supremo

Após um pedido de vista, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, liberou o julgamento sobre o restabelecimento do piso salarial da enfermagem. A Corte retomará a votação em plenário virtual entre os dias 16 a 23 de junho.



Em 15 de maio, o ministro Luís Roberto Barroso autorizou o novo pagamento do piso nacional da enfermagem. Porém, o magistrado estabeleceu a condição de que estados e municípios devem pagar o piso nos limites dos valores que receberem do governo federal.



Apesar do adiamento, a decisão de Barroso está em vigor. O ministro Edson Fachin divergiu, votando para que o piso fosse distribuído para todas as categorias, do setor público e do privado.



A determinação de Barroso aconteceu após o governo federal liberar R$ 7,3 bilhões para que estados e municípios paguem o novo valor aos profissionais.



Veja como ficaram os valores com o aumento do piso:



- Enfermeiros: R$ 4.750;



- Técnicos de enfermagem: R$ 3.325;



- Auxiliares de enfermagem: R$ 2.375;



- Parteiras: R$ 2.375



O piso foi aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado, antes do começo das eleições de 2022. Alguns parlamentares, como Kim Kataguiri (União Brasil-SP) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), votaram contra e disseram que as santas casas do país teriam dificuldades financeiras para pagar profissionais de enfermagem, ocasionando em uma série de demissões.



No entanto, mesmo com a liberação de R$ 7,3 bilhões, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) diz que o valor ainda não é suficiente e que seriam necessários R$ 10,5 bilhões no primeiro ano.



Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, há 693,4 mil enfermeiros, 450 mil auxiliares de enfermagem e 1,66 milhão de técnicos de enfermagem no Brasil.