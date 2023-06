Rússia afirma que responderá ao fechamento da embaixada da Islândia em Moscou

A Rússia prometeu, neste sábado, 10, adotar represálias após a decisão da Islândia anunciada na véspera de fechar sua embaixada em Moscou pelo conflito na Ucrânia.



"Todas as ações antirrussas de Reykjavik suscitarão, inevitavelmente, uma resposta", disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em um comunicado.



"Levaremos em consideração esta decisão hostil na hora de estabelecer nossas relações com a Islândia no futuro", acrescentou, afirmando que "toda a responsabilidade recai" sobre Reykjavik.



O pequeno país nórdico é o primeiro a dar esse passo desde o início da ofensiva russa na Ucrânia. A ministra islandesa das Relações Exteriores, Thórdís Gylfadóttir, explicou na sexta que "a situação atual simplesmente não permite que a pequena representação diplomática (de Reykjavík) opere na Rússia".



Na capital russa, a bandeira da embaixada islandesa foi retirada simbolicamente da delegação na tarde de ontem, constatou uma equipe da AFP.



A Islândia também pediu a Moscou que "limite as atividades" de sua embaixada na capital islandesa e "reduza seu nível de representação".