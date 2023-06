Motociclista morre após se chocar com ônibus na Zona Sul

Rio - Um motociclista morreu na noite desta sexta-feira (9) depois de colidir com um ônibus em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A vítima chegou a ser socorrida por bombeiros, mas não resistiu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Copacabana foram acionados para prestar socorro a uma vítima de um acidente envolvendo uma moto e um ônibus da linha 455 (Méier x Copacabana) no cruzamento da Avenida Nossa de Copacabana com a Rua Santa Clara.

Chegando no local, os bombeiros encontraram um homem gravemente ferido. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas não resistiu aos ferimentos.

Policiais do 19º BPM (Copacabana) também estiveram no local do acidente e receberam a informação de que a vítima colidiu com a lateral do ônibus no cruzamento. O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana).