Casal é morto a facadas em condomínio de luxo no Maranhão

Os empresários Gaspar Loiola e Lucinalva Silva Loiola, foram encontrados mortos, nesta sexta-feira, 9, em um condomínio de luxo em Balsas, no Maranhão. As investigações preliminares da Polícia Civil indicam que os homicídios tenham relação com o crime de agiotagem. O casal foi morto a golpes de faca, por volta de 12h, na casa onde vivia.

As suspeitas começaram quando uma pessoa que trabalhava como motorista de Gaspar e Lucinalva chegou ao local, se anunciou e estranhou que a porta não tinha sido aberta para que entrasse. Em seguida, ele avisou a parentes dos empresários, que acionaram a polícia.

O carro do casal foi encontrado em um terreno baldio em Balsas, a aproximadamente 2km do condomínio. Quem cometeu o crime ainda tentou incendiar o veículo, mas não conseguiu. Dentro foi encontrada uma faca de caça, só que não estava suja de sangue.

A Polícia Civil vai ouvir os responsáveis pela segurança do condomínio para saber quais pessoas tiveram acesso à casa dos Loiola nos últimos dias. O casal passou quase 20 anos morando nos Estados Unidos e retornou para Balsas em novembro do ano passado.

De acordo com a polícia, a fortuna de Gaspar não tinha origem determinada e os agentes sabiam que ele tinha ligações com agiotagem. A corporação ainda não conseguiu concluir em que horário exato o crime aconteceu.

Câmeras de segurança da residência foram retiradas, o que, para os investigadores, foi uma tentativa de apagar as provas do assassinato. A perícia ainda encontrou um bilhete dentro da casa de Gaspar e Lucinalva, mas o conteúdo está sendo mantido em sigilo.