Mega-Sena paga o prêmio de R$ 35 milhões neste sábado

O prêmio do sorteio deste sábado, 10, da Mega-Sena está estimado em R$ 35 milhões. As apostas podem ser feitas por pessoas maiores de 18 anos até as 19h, no horário de Brasília, nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa.



Os sorteios da Mega-Sena ocorrem às quartas-feiras e sábados. A aposta mínima, de seis dezenas, custa R$ 5.



No último sorteio, nenhum apostador acertou os números e o prêmio acumulou e, por se tratar de um concurso com final zero, o valor fica ainda maior. Os sorteios da Mega-Sena com final 0 e 5 costumam ser mais atrativos, porque recebem o acréscimo de 22% sobre os valores arrecadados para premiação dos quatro concursos anteriores (finais 1 a 4 ou 6 a 9).



De acordo com estimativas da Caixa, caso apenas um apostador acerte o prêmio principal no sorteio de hoje e queira aplicar na poupança, o valor renderia cerca de R$ 236,8 mil no primeiro mês.



Ganha quem acertar seis, cinco ou quatro números sorteados, dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para aumentar as chances, é possível marcar até 20 dezenas ou ainda participar dos bolões nas lotéricas.



O sorteio do concurso 2.600 será realizado a partir das 20h, horário de Brasília, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP). O evento é transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa.



+Milionária



A Caixa sorteia também, neste sábado, o concurso 55 da +Milionária. O prêmio pode chegar a R$ 49 milhões.



Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique na poupança, receberá R$ 331,5 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em automóveis, o valor será suficiente para comprar 98 carros, ao custo aproximado de R$ 500 mil cada.



A +Milionária se destaca por oferecer prêmio principal de no mínimo R$ 10 milhões por sorteio, com dez faixas de premiação. O valor de uma aposta simples, com seis números e dois trevos, custa R$ 6. Nas lotéricas, também é possível participar dos bolões.



Na aposta simples, o apostador precisa marcar seis números e dois trevos. Para apostas múltiplas, pode escolher de seis a 12 números e de dois a seis trevos.