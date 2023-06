Policiamento é reforçado em comunidades da Zona Oeste

Rio - A Polícia Militar reforçou policiamento, na manhã deste sábado (10), em comunidades da Zona Oeste. A equipes atuam no Morro do Bateau Mouche e no Morro da Barão; ambos na Praça Seca, no bairro Tanque e no Morro do Banco, em Itanhangá.

Na Praça Seca, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) e do 2º Comando de Policiamento de Área fazem patrulhamento no Morro do Bateau Mouche. Um veículo blindado dá apoio às ações dos militares. No mesmo bairro, no Morro do Barão, agentes do 9º BPM (Irajá) também fazem patrulhamento.

No bairro do Tanque, em Jacarepaguá, agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do Batalhão de Choque (BPChq) estão realizando patrulhamento na região.

Já no Morro do Banco, em Itanhangá, militares do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), também estão realizando patrulhamento dentro da comunidade.

Até o momento, não há informações de presos, feridos ou materiais apreendidos nessas localidades.

Zona Oeste em guerra

Há cerca de 6 meses, traficantes do Comando Vermelho (CV) invadiram comunidades da Zona Oeste, antes dominadas pela milícia. A briga entre milicianos e traficantes na região ainda perdura. Devido a luta por territórios, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil têm intensificado suas atuações na região.

A região de Gardênia Azul, principal local afetado pela disputa, engloba o Morro do Bateau Mouche, que também foi tomado de milicianos por traficantes do CV e, recentemente, foi palco da destruição de um blindado da PM, como retaliação pela morte do chefe do tráfico da comunidade.

A Gardênia, assim como a Muzema, no Itanhangá, e Rio das Pedras, também na Zona Oeste, sofreram forte influência de milicianos nos últimos 30 anos. Com a invasão, o tráfico, comandado por Edgar Alves de Andrade, também conhecido como 'Doca' e 'Urso', um dos líderes da facção atuante na Penha, na Zona Norte, tomou conta das comunidades e expandiu pontos de venda de drogas pela região.