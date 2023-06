Funcionários de transportadora são sequestrados por criminosos na Região Metropolitana do Rio

Rio - Dois funcionários de uma transportadora de cigarros foram sequestrados e roubados por criminosos na tarde desta sexta-feira (9), em Maricá, Região Metropolitana do Rio. Após momentos de tensão, os dois foram liberados próximo a uma comunidade no Rio do Ouro, em São Gonçalo.

As vítimas estavam realizando uma entrega no distrito de Itaipuaçu quando foram abordadas por bandidos armados. Eles teriam sido obrigados a desembarcar e passar a mercadoria para o carro dos criminosos. Em seguida, os suspeitos fugiram e mantiveram os funcionários como reféns.

Após o sequestro, os dois foram liberados em São Gonçalo e registram a ocorrência na 82ª DP (Maricá). Os agentes recuperaram o veículo da empresa que foi abandonado pelos bandidos no local do roubo.

Os policiais da distrital atuam para identificar os sequestradores. Imagens de segurança estão sendo analisadas e testemunhas foram ouvidas na delegacia.