Sol leva cariocas e turistas à praia neste sábado

Rio - Os cariocas e alguns turistas aproveitam o dia de sol para curtir as praias do Rio de Janeiro neste sábado (10). Na Praia do Leme, Zona Sul da cidade, centenas de pessoas podem ser vistas aproveitando mais um dia do feriadão com banhos de mar, de sol, e esportes na areia.

Segundo o Alerta Rio, o tempo segue estável na cidade neste sábado devido a um sistema de alta pressão. O céu deve variar entre claro e parcialmente nublado e não há previsão de chuva. A máxima do dia deve ser de 31º C.

No domingo (11) e na segunda-feira (12) também não há previsão de chuva. O céu deve variar entre limpo e parcialmente nublado, com os ventos serão de fracos a moderados.

Frente fria

Na terça-feira (13), a aproximação de uma frente fria deve deixar o tempo instável, com o acúmulo de nuvens ao longo do dia e previsão de chuva fraca a moderada de forma isolada a partir da noite. Os ventos estarão moderados.

O tempo seguirá instável na quarta-feira (14), com previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia. Deve haver queda na temperatura e os ventos estarão moderados a fortes.