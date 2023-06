'Frio, calculista', desabafa mãe de cabeleireira morta ao apontar suspeito do crime

Rio - Um dia após a morte da cabeleireira Michele Rodrigues Cunha Fernandes, de 34 anos , sua mãe, Claudia Rodrigues, acusa a família do principal suspeito do crime de estar o ajudando a se esconder da polícia. A vítima foi enterrada neste sábado (10), no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio.