'Guerreiras', afirma avó de crianças que sobreviveram na selva colombiana

As crianças sofreram um acidente aéreo no dia 1º de maio. Na queda, a mãe Magdalena Mucutuy, o piloto e mais um passageiro morreram. Agora, os irmãos estão recebendo cuidados médicos, após serem encontrados desidratados, com picadas de insetos e algumas feridas, principalmente nos pés. A avó das quatro crianças encontradas após passarem 40 dias na Amazônia colombiana, Fátima Valencia, disse que elas "são muito guerreiras" por sobreviverem sozinhas. Os irmãos foram achados com vida na sexta-feira, 9, pelas Forças Militares da Colômbia

"Ela sempre cuidava deles quando a mãe trabalhava. Dava-lhes fariñita (pão de farinha), casabito (mandioca), qualquer fruta do mato", disse a avó das crianças sobre a neta mais velha. "As mulheres indígenas são muito guerreiras", acrescentou.



Fátima elogiou muito a neta mais velha, Leslie, de 13 anos, por cuidar de seus irmãos menores. Segundo a avó, ela agora espera ter a guarda das crianças. “Posso dar-lhes uma educação, ainda posso. (...) Isso vai ser o meu orgulho. Me dará encorajamento espiritual e força".



As crianças são irmãos e pertencem à etnia indígena uitoto. As idades deles são: 13 anos, 9 anos, 4 anos e 1 ano. A mais nova completou seu primeiro aniversário enquanto estava desaparecida na selva.

Acidente

O voo saiu de Caquetá com destino a San José del Guaviare, uma cidade da Amazônia colombiana. Minutos após a decolagem, o piloto notificou falhas na aeronave e desapareceu em seguida. No início, os três corpos adultos foram encontrados.



Após quase um mês das buscas, o Exército disse ter achado, em dois lugares diferentes, fraldas, um acessório para celular, uma toalha e um par de tênis a cerca de 600 metros do local onde o avião caiu. Os vestígios indicavam que as crianças poderiam estar vivas, mas com a possibilidade de terem sido sequestradas por guerrilheiros.