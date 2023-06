Confronto entre milicianos e traficantes em Queimados é investigado

Rio - As Polícias Civil e Militar investigam uma guerra por território entre milicianos e traficantes, na madrugada desta sexta-feira (09), no bairro de Jardim da Fonte, em Queimados, na Baixada Fluminense. O confronto foi registrado em vídeo por moradores de um condomínio e divulgado nas redes sociais.

O condomínio do programa Minha Casa Minha Vida é considerado ponto de venda de drogas e, por isso, virou alvo de disputa entre a milícia e tráfico do Comando Vermelho (CV).

Nas imagens, dois homens armados parecem se abrigando atrás de um dos prédios, após um terceiro cumplice aparecer, um deles corre da cobertura em direção ao outro lado do condomínio. Em outro ângulo, o vídeo mostra rajadas de tiro sendo disparadas dentro do conjunto habitacional, além de vozes gritando ao longe.

Confronto entre traficantes e milicianos, nesta sexta-feira (09), é registrado por moradores de Jardim da Fonte, em Queimados.

Créditos: Reprodução#Queimados #PortaliG pic.twitter.com/XJnCVM6Lsg — Jornal O Dia (@jornalodia) June 10, 2023

De acordo com a Polícia Militar, o comando do 24° BPM (Queimados) não foi acionado para a ocorrência no momento. No entanto, o batalhão recebeu imagens do confronto e informou que trabalha em parceria com a 54ª DP (Queimados) para identificar e prender os criminosos envolvidos no tiroteio.



Na manhã desta sexta-feira, agentes do Grupamento de Ações Táticas do 24° BPM (Queimados) também reforçaram o policiamento na região.