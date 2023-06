Jovem de 14 anos é contratado como engenheiro da SpaceX após se formar em universidade

Um adolescente, de 14 anos, será contratado pela SpaceX a partir de julho após se formar na faculdade de engenharia na Universidade de Santa Clara, na Califórnia. Segundo o jornal ' Los Angeles Times', K. Q. vai trabalhar como engenheiro de software na empresa de telecomunicações do bilionário Elon Musk.

"Eu acho que meus anos na faculdade foram os mais felizes da minha vida, porque eu tive muita autonomia, realmente, para compartilhar minha jornada", disse o adolescente.

O jovem vai trabalhar na Starlink, integrando a equipe de desenvolvimento de internet via satélite da SpaceX, e segundo o adolescente, ele vai poder ser "parte de algo maior" do que ele.

Desde de pequeno o adolescente se mostrou ser um prodígio. Com apenas 2 anos, já falava frases completas. No jardim de infância, conseguia contar as histórias que ouvia do jornal na rádio para os professores e colegas de classe.

Com o seu desenvolvimento, aos 9 anos, os seus pais, professores e pediatra concordaram que Kairan estava preparado para fazer planos de estudos mais avançados.

Os pais de do rapaz tiveram uma certa dificuldade em encontrar uma universidade que o aceitasse. Ele iniciou os estudos em Las Positas College em Livermore, na Califórnia. Em seguida, foi transferido para a Universidade de Santa Clara.

Há dois meses, o jovem publicou nas redes sociais uma foto em que aparecia em frente a um laptop. "Se preparando para uma grande entrevista de emprego e entrando na vibe 'intensa e madura'", escreveu na legenda.

Semanas depois, Kairan publicou uma imagem com o e-mail da contratação da SpaceX. De acordo com o jornal, o adolescente e a mãe devem se mudar para Redmond, em Washington, onde ele deve começar a trabalhar.