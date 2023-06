Orquestra Sinfônica Brasileira promoverá circuito de concertos didáticos em escolas públicas da Baixada Fluminense

Rio – A Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) promoverá, entre os dias 12 e 15 de junho, um circuito de concertos didáticos em escolas públicas da Baixada Fluminense. Músicos se apresentarão em quatro instituições da região com repertório que inclui Pixinguinha, Luiz Gonzaga e Ernesto Nazaré.



As instituições são a Escola Municipal Frei Mauricio Viann e a Escola Municipal Pedra Lisa, ambas em Japeri, o CIEP 369, em Duque de Caxias, e a Escola Municipal Boa Esperança, em Paracambi. O objetivo é democratizar o acesso à música de concerto, um dos pilares da história da OSB.



A Orquestra já vem atuando nesses territórios há três anos e, desde 2022, iniciou também uma atividade de ensino de canto coral com alunos dessas escolas. Assim, antes do quinteto executar as obras, os estudantes vão demonstrar o aprendizado das classes com apresentações dos corais, formados por crianças de 8 a 12 anos de idade, executando canções da Música Popular Brasileira, como 'Olhos Coloridos' e 'Ginga'.



No concerto, os alunos também vão aprender curiosidades sobre os instrumentos, a orquestra e sobre os compositores e as obras. O circuito faz parte do projeto Conexões Musicais e conta com o patrocínio da Nova Transportadora do Sudeste (NTS). O Conexões Musicais é realizado pela Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira desde 2017, tendo promovido atividades educacionais e culturais envolvendo cerca de 30 municípios brasileiros.



"Ao levarmos o Conexões Musicais da OSB para as escolas, entregamos a cada criança o que lhe é por direito, a cultura. O ensino e o contato com a música, principalmente na infância, são de suma importância, pois atua diretamente no desenvolvimento cognitivo, motor, emocional e social", afirma Elber Ramos, coordenador educacional da OSB.



Confira a programação de certos didáticos

Dia 12 de junho, segunda, das 11h às 11h45; e das 13h às 13h45

Escola Municipal Frei Mauricio Viann - Japeri



Dia 13 de junho, terça, das 10h às 10h45; e das 13h às 13h45.

Escola Municipal Pedra Lisa - Japeri



Dia 14 de junho, quarta, das 11h às 11h45; e das 13h às 13h45.

CIEP 369 - Duque de Caxias



Dia 15 de junho, quinta, das 11h30 às 12h15; e das 14h às 14h45

Escola Municipal Boa Esperança - Paracambi



Trajetória



Fundada em 1940, a Orquestra Sinfônica Brasileira é reconhecida como um dos conjuntos sinfônicos mais importantes do país. Em seus 82 anos de trajetória ininterrupta, a OSB já realizou mais de cinco mil concertos e é reconhecida pelo pioneirismo de suas ações, tendo sido a primeira orquestra a realizar turnês pelo Brasil e exterior, apresentações ao ar livre e projetos de formação de plateia.



Composta atualmente por mais de 70 músicos brasileiros e estrangeiros, a OSB contempla uma programação regular de concertos, apresentações especiais e ações educativas.