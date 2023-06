Damares diz que não será a favor da indicação de Zanin ao STF

A senadora Damares Alves (Republicanos) comunicou neste sábado, 10, que não irá votar a favor da indicação do advogado Cristiano Zanin Martins à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).



“Nem tentem falar comigo sobre a indicação do Dr. Zanin para o STF. Que fique claro desde já que meu voto será não e nada, nem ninguém, me fará mudar! Por favor, não insistam!”, escreveu a parlamentar nas redes sociais. "A indicação do Dr. Zanin fere o princípio constitucional da impessoalidade, acrescentou.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o advogado após 51 dias da aposentadoria do ex-ministro Ricardo Lewandowski. O nome dele será levado ao Senado para aprovação.

Ele precisa ter o voto de 41 senadores para trabalhar na Corte até 15 de novembro de 2050, quando completará 75 anos. Zanin já conta com a quantidade de votos necessária na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Alguns senadores afirmaram que vão esperar se reunir com Zanin antes de formar sua opinião. O governo espera que a nomeação seja aprovada até 1º de julho, embora ainda não haja uma data definida para a votação.