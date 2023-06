Balneário Camboriú: praia perde 70 metros de faixa de areia após erosão marítima

Florianópolis - A praia central de Balneário Camboriú, localizada no litoral norte de Santa Catarina, sofreu uma erosão marítima que resultou na perda de 70 metros de faixa de areia. Segundo a prefeitura, essa perda já era prevista durante o projeto de alargamento da praia, realizado entre março e dezembro de 2021. No entanto, a fim de conter o avanço da erosão, uma obra de contenção será realizada no local.

O trecho afetado pela erosão é conhecido como Barra Sul e está localizado na ponta da praia. De acordo com o engenheiro Rubens Spernau, fiscal da obra, essa área é a mais suscetível à erosão em toda a região e, por isso, foi a que recebeu mais aterramento durante os trabalhos de alargamento.

Após a conclusão do projeto, a faixa de areia entre o início do mar e o final da praia tinha 180 metros de largura. No entanto, nos últimos dois anos, a erosão reduziu essa área para 110 metros. Em toda a extensão da praia, a média de aumento da faixa de areia foi de 25 para 70 metros.

Durante o processo de aterro, o tamanho da área aterrada foi questionado pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA). No entanto, Spernau explicou que houve sobra de material e a decisão foi reforçar o trecho. O objetivo era evitar problemas futuros na região, que antes da megaobra já tinha uma faixa de areia bastante reduzida. Em dias de ressaca, por exemplo, o mar invadia a Avenida Atlântica e causava danos à cidade.

Além da erosão, moradores já observavam o surgimento de um "degrau" próximo à margem do mar em novembro de 2022. Também é possível visualizar uma estrutura de concreto pertencente a um antigo restaurante flutuante na região.

A prefeitura também afirma que está prevista a execução de uma obra de contenção na Barra Sul

A licitação já foi realizada e o trabalho, que envolve a instalação de tubos geotêxteis cheios de areia, deve começar nas próximas semanas. O objetivo é estabilizar a área afetada e evitar a perda progressiva do trecho, como ocorreu em um aterro realizado na mesma região há 20 anos.