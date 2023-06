Casa Branca celebra o Mês do Orgulho LGBTQ+

O presidente do Estados Unidos, Joe Biden, recebeu centenas de pessoas na Casa Branca neste sábado para uma celebração do 'Mês do Orgulho', com o objetivo de mostrar apoio do governo às pessoas LGBTQ+ em um momento em que os ativistas alertam que as leis discriminatórias, especialmente contra a comunidade transgênero, estão aumentando nos Estados.



O evento, que o governo descreveu como "o maior evento de orgulho realizado na Casa Branca", estava originalmente programado para quinta-feira, mas foi adiado devido à má qualidade do ar causada por incêndios florestais no Canadá.

No entanto, a neblina que cobriu uma grande parte da costa leste na semana passada desapareceu da capital do país, permitindo que o presidente e a primeira-dama, Jill Biden, organizassem a festa no jardim da Casa Branca.