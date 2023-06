Com edição de Dia dos Namorados, tradicional Feira das Yabás anima Oswaldo Cruz neste domingo

Rio - A tradicional Feira das Yabás tem mais uma edição confirmada neste domingo (9), desta vez, celebrando o Dia dos Namorados. O evento, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da cidade, começa às 13h, na Praça Paulo da Portela, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte. A entrada é gratuita.

Celebrando o amor, a programação do evento será aberta por uma roda de conversa, reunindo o escritor Renato Nogueira e a atriz e poetisa Elisa Lucinda, uma das estrelas da novela "Vai na Fé", da Globo. Ambos vão abordar a temática do afeto. Em seguida, a tradicional roda de samba de Marquinhos de Oswaldo Cruz tomará conta da praça.

Os convidados especiais serão compositor Aluisio Machado, baluarte do Império Serrano, e Tia Surica, presidente de honra da Portela. Eles vão relembrar clássicos das duas escolas.

Misturando música, comportamento e gastronomia, a feira, que está completando 15 anos, é famosa por atrair visitantes que buscam diversão e a experiência de participar de um evento que celebra a cultura afro-brasileira. Com diversas opções de quitutes, o evento oferece mocotó, angu à baiana, feijoada, cozido, peixe frito, tripa lombeira, entre outras iguarias, que são preparadas por mulheres com forte relação com o samba e a região em geral. Os pratos custam em torno de R$ 30.

"Para a gente que mora em Madureira, esta feira é fundamental. É um ambiente muito gostoso e aconchegante. Para mim, é uma terapia. Toda vez que o evento acontece enche muito, vem gente de tudo quanto é canto. As pessoas sentem muita emoção, pois já chegam ouvindo um bom samba e comendo bons quitutes. Tem barraquinha de tudo quanto é tipo de comida", celebrou Tia Surica.

A Praça Paulo da Portela fica em frente à antiga sede da Portela, mais conhecida como Portelinha (Estrada do Portela, 446, Oswaldo Cruz).