PM prende suspeito por roubar carro e sequestrar motorista na Baixada Fluminense

Rio - Um suspeito foi preso após roubar um carro e sequestrar o motorista, na tarde deste sábado (10), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Nova Iguaçu) estavam em patrulhamento quando foram acionados por populares sobre um roubo de veículo na Rua Dom Henrique, no bairro Dom Rodrigo.

Ainda segundo a corporação, os policiais conseguiram localizar o suspeito, que estava com a vítima no carro, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no centro de Nova Iguaçu.

Um cerco tático foi montado pela PM e a vítima foi resgatada sem ferimentos. O veículo também foi recuperado. Com o suspeito, os policiais apreenderam uma pistola.

A ocorrência foi registrada na 52ªDP (Nova Iguaçu).