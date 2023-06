Agente penitenciário é preso ao tentar entrar com maconha em presídio em Bangu

Rio - Um policial penal foi preso em flagrante, neste sábado (10), ao tentar entrar na Penitenciária Gabriel Ferreira Castilho, em Bangu, Zona Oeste da cidade, com maconha escondida na roupa.



De acordo com a Seap, o agente estava com mais de 600 gramas de maconha. Inspetores que trabalhavam no Grupamento de Portaria Unificada (GPU) prenderam o policial no momento em que ele chegava para assumir o plantão.



A secretaria informou que vai abrir um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para investigar o caso.

O inspetor e as drogas foram levadas para a 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado.