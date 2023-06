Para se dedicar à Netflix, Juliana Paes deixa 'Caldeirão com Mion'

Sem contrato fixo com a TV Globo desde março do ano passado, Juliana Paes deixou a emissora de vez neste sábado (10). A partir de agora, a atriz não fará mais parte do júri do quadro "Caldeirola", do "Caldeirão com Mion". Decisão foi tomada por causa das gravações de "Pedaço de Mim", o novo trabalho da artista com a Netflix.

Segundo a coluna da Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Juliana deixou o programa para focar no serviço de streamig. Para preencher o lugar da atriz, a emissora fará um revezamento de atores e cantores. Entre os que já estão confirmados estão Lilia Cabral, Tiago Iorc e Lexa.

Em "Pedaço de Mim", Juliana Paes dará vida a Liana, uma mulher com o sonho de ser mãe que passará por acontecimentos trágicos. Ela será casada com Tomás (Vladimir Brichta). Tendo o Alto da Boa Vista, na Zona Norte do Rio, como principal locação, as gravações têm previsão de duraram até o fim de julho.

Escrito por Angela Chaves, que também escreveu "Éramos seis", e dirigido por Maurício Farias, que também ficou à frente de "Um lugar ao Sol", o projeto é definido como um melodrama e, diferente das habituais produções da Netflix, será constituída de mais episódios.