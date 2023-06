Carta ao leitor do MEIA HORA de 11 de junho de 2023

Projeto do Governo do Rio transforma espaços ociosos na Rocinha em áreas verdes e sustentáveis

Perifa Connection: Cria de Duque de Caxias conquista prêmio internacional de cinema



Moradores registram confronto entre traficantes de drogas e milicianos em condomínio na Baixada Fluminense



Mulher morre baleada em bar e três pessoas ficam feridas durante tiroteio provocado por miliciano



Homem é executado com vários tiros na Feirinha da Pavuna



Mãe de cabeleireira assassinada dentro de casa diz que família do companheiro dela, suspeito do crime, o ajudou a se esconder



Juiz converte prisão em flagrante de blogueira especializada em saidinhas de banco em preventiva



Entrevista: Léo Santana diz que está louco para ter mais um filho com a esposa Lore Improta



Leão Lobo: Saiba as principais notícias do mundo das celebridades com a coluna De Olho nas Estrelas



Botafogo derrota o Fortaleza com dois gols de Tiquinho Soares no Niltão e segue líder absoluto