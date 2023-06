Fogo toma conta de carro em posto de gasolina na Zona Oeste; assista ao vídeo

Rio - Um carro pegou fogo na noite deste sábado (11) em um posto de gasolina na Rua Bernardo de Vasconcelos, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Apesar do susto, não houve feridos e as chamas foram rapidamente controladas pelo Corpo de Bombeiros.

Vídeos filmados por moradores das proximidades mostram uma grande quantidade de fumaça do carro. Também é possível ver o fogo tomando conta do veículo e as pessoas preocupadas com a possibilidade de uma explosão.

CONFIRA

Carro pega fogo em posto de gasolina na Rua Bernardo de Vasconcelos, em Realengo.

Por volta das 21h36, os bombeiros do quartel de Realengo foram acionados e, pouco depois, o incêndio foi controlado. Outras imagens feitas no local mostram que parte da estrutura do posto também ficou danificada pelo fogo. Até o momento, não há informação sobre o que causou o acidente.