Rússia diz que repeliu ataque ucraniano contra navio no Mar Negro

A Rússia afirmou, neste domingo, 11, que repeliu um ataque ucraniano contra um de seus navios de guerra que patrulhava o Mar Negro perto de dois gasodutos.



"As Forças Armadas ucranianas tentaram, sem sucesso, atacar o navio 'Priazovye' da Frota do Mar Negro", disse o Ministério da Defesa da Rússia, acrescentando que Kiev usou seis embarcações não tripuladas.



Segundo o ministério, o ataque ocorreu durante a noite, quando o navio cumpria sua missão de "garantir a segurança ao longo do percurso dos gasodutos turcos Turkish Stream e Blue Stream, na região sudeste do Mar Negro". Ambos os dutos transportam gás russo para a Turquia.

O Ministério russo da Defesa informou que o navio conseguiu destruir as embarcações ucranianas e não sofreu qualquer dano.



A Rússia relatou um incidente similar em 24 de maio contra o navio de patrulha "Ivan Khurs", que foi atacado no Mar Negro por embarcações não tripuladas na zona econômica exclusiva da Turquia.