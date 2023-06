Jovem de 20 anos morre em acidente de trânsito

Um jovem de 20 anos morreu em um acidente, no Tabuleiro do Martins, em Maceió, durante batida entre um carro e uma moto neste sábado, 10. Além da vítima fatal, uma outra pessoa ficou ferida.

De acordo com a assessoria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o jovem que morreu já estava sem sinais vitais no momento do socorro. O falecimento foi declarado ainda no local do acidente.



O homem que sobreviveu foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE). Os dois estavam na motocicleta.