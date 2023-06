Motorista morto em acidente na Serra de Petrópolis é sepultado no interior de Minas Gerais

Rio - O corpo de Leandro Ribeiro Gomes da Silva foi enterrado na manhã deste domingo (11), no Cemitério Municipal de Pequeri, no interior de Minas Gerais. O motorista deixa a mulher, dois filhos e uma enteada.

Na manhã de quinta-feira, Leandro morreu após o caminhão que dirigia tombar e pegar fogo na subida da Serra de Petrópolis , no Rio de Janeiro. O veículo bitrem carregava 32 mil litros de gasolina e 12 mil litros de diesel, causando um grande incêndio na altura do Km 96 da BR-040, sentido Juiz de Fora. O trecho, conhecido como "curva das carretas", é considerado perigoso pelos motoristas.

O Grupamento de Operações com Produtos Perigosos (Gopp) do Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Outros cinco carros foram atingidos pelo fogo, sendo que quatro ficaram totalmente danificados e um foi parcialmente prejudicado. Uma outra vítima teve queimaduras superficiais no braço e foi liberada.