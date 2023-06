Delegado agride guarda municipais na porta de delegacia em SP

O delegado Rodrigo Gentil Falcão agrediu um guarda civil durante uma abordagem, na madrugada deste domingo, 11, na porta do 14° Distrito Policial (DP) de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Ele é ex-secretário de Segurança e Defesa Social de Taboão da Serra e foi exonerado em outubro de 2022 após imagens dele dando um soco em uma mulher viralizarem nas redes sociais.

De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), a namorada de Falcão se envolveu em um acidente de trânsito com um motorista de aplicativo. Como ela queria fugir do local e aparentemente estava embriagada, o condutor do veículo acionou os agentes de segurança.

Quando GCM chegou no local, a mulher alegou que era namorada de um delegado e que iria chamá-lo para resolver a situação. Minutos depois, já na delegacia, Rodrigo Falcão chegou alterado e começou a discutir com os guardas, além de tentar coagir o motorista envolvido no acidente.

Durante a discussão, o ex-secretário de Segurança e Defesa Social tentou tirar a namorada do local à força e foi repreendido por uma agente. Em seguida, começou um empurra-empurra e Falcão fez ameaças aos guardas: "Se encostar a mão vai ficar ruim".

Em outro momento, na saída da delegacia, ele esbarrou em um agente e o empurrou no chão de forma violenta. Após toda a confusão, eles foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), mas Falcão alegou mal-estar e não realizou o exame toxicológico.

Ele foi detido e encaminhado para a Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo, na região da Consolação, junto com os guardas civis.

Rodrigo Gentil Falcão é Delegado de Polícia 3ª Classe na Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, com salário líquido de R$ 6.224,78.

Exoneração

Em agosto de 2020, Falcão agrediu uma mulher a socos em frente a um bar, em Taboão da Serra. A agressão foi registrada por câmeras de monitoramento.

A imagem ganhou repercussão nas redes sociais apenas em outubro de 2022, quando Rodrigo era Secretário de Segurança e Defesa Social. O material chegou ao conhecimento da administração municipal, que decidiu exonerá-lo do cargo.