Polícia apreende máquinas caça-níqueis em Bateau Mouche; mulher é detida

Rio de Janeiro - Uma mulher, de 22 anos, foi detida suspeita de explorar um espaço com jogos de azar na comunidade de Bateau Mouche, na Praça Seca, Zona Oeste. O caso aconteceu na manhã deste sábado (10).

De acordo com a Polícia Militar, homens do Comando de Operações Especiais estavam realizando um patrulhamento na comunidade quando abordaram um estabelecimento comercial, na rua Cândido Benício, e encontraram os materiais.

No local, foram apreendidas oito máquinas caça-níqueis. Além disso, elementos do jogo do bicho também foram recolhidos, como uma máquina de cartão, tickets de apostas, rolos de impressão para máquinas, caderno de anotações e R$ 486,00 em espécie e um aparelho celular.

A mulher que foi detida era a responsável pela exploração do local. Ela foi levada para a 28ª DP (Praça Seca), onde o caso foi registrado, e foi liberada.

