Vídeo: segurança de secretário do Rio reage a assalto e troca tiros com bandidos na Baixada

Rio - Um segurança integrante da escolta do secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio, o coronel Leandro Monteiro, sofreu uma tentativa de assalto quando chegava em casa em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O caso ocorreu na noite da última sexta-feira (9).



Imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que criminosos armados invadem a casa do terceiro-sargento bombeiro. No vídeo, é possível ver o momento em que a vítima vai até a rua e recolhe objetos para levar para dentro de sua casa, por volta das 20h40. Veja:

Segurança de escolta do secretário de Defesa Civil do Rio sofre tentativa de assalto em Belford Roxo

Toda a ação ocorre enquanto o carro do terceiro sargento ainda está na rua e o portão da residência aberto. No mesmo momento em que a vítima recolhe seus itens, os criminosos armados acessam a rua e param em frente a porta do militar com um Hyundai HB20.Dois bandidos armados descem do carro e correm em direção ao portão da casa, que permanecia aberto. Ao ser abordado, o sargento saca sua arma e reage a tiros ao assalto. No mesmo momento, os criminosos também atiram.Com a reação da vítima, os bandidos correm novamente para a rua, ainda atirando, e entram no carro para fugir. O sargento chega a cair no chão, mas não é atingido pelos disparos.Ao notar o confronto, o motorista do veículo, que esperava o assalto acabar, arrancou com o carro logo após todos os criminosos conseguirem entrar no veículo.No vídeo ainda mostra que um dos criminosos não conseguiu entrar no carro e fugiu a pé no local.O Corpo de Bombeiros se pronunciou sobre a ação e informou que um dos criminosos foi baleado pela vítima, que atualmente trabalha na corregedoria da corporação. O bombeiro não se feriu e o assalto não se concretizou.Segundo a Polícia Civil, agentes realizam diligências para identificar a autoria do crime. O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo).