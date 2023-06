Vídeo: guarda real não aguenta calor e desmaia durante parada militar em Londres

Ao menos três membros da Guarda Real do Reino Unido desmaiaram por causa do calor neste sábado, 10, em Londres. Na manhã de ontem, aconteceu o Colonel’s Review, o desfile supervisionado pelo príncipe William, que é coronel honorário da Guarda Galesa.

Um vídeo mostra um trombonista desmaiado enquanto a cerimônia continua e os outros oficiais não param de tocar a música. Somente depois de alguns minutos no chão, uma equipe de socorristas presta ajuda ao militar.

Guarda real desmaia de calor durante parada militar em Londres.

Crédito: Reprodução/Redes Sociais#GuardaReal #Londres #ODia pic.twitter.com/5QSt7ic8nO — Jornal O Dia (@jornalodia) June 11, 2023

A temperatura na cidade londrina estava na casa dos 30°C. Os 1.400 soldados que participaram da cerimônia utilizavam túnicas de lã e chapéus de pele de urso, o que provocou mais calor. A temperatura na cidade londrina estava na casa dos 30°C. Os 1.400 soldados que participaram da cerimônia utilizavam túnicas de lã e chapéus de pele de urso, o que provocou mais calor.

"(Foi) como estar em uma sauna com um haltere de 200 kg na mão esquerda”, contou o soldado James Calford, segundo o "The Telegraph". "[A cerimônia] é muito mais difícil do que parece na TV", afirmou.