Cão que ajudou encontrar crianças na Colômbia segue desaparecido

O pastor belga tem seis anos, ajudou a localizar o avião e os corpos dos três adultos que morreram e fez parte do resgate dos quatro irmãos, que foram encontrados com vida. As crianças estão internadas em Bogotá, capital da Colômbia, para receber tratamento médico adequado.



"No desenvolvimento da #OperaciónEsperanza, o cachorro Wilson, da raça pastor belga, de seis anos, desapareceu durante as buscas realizadas pelas Células Combinadas de Busca nas selvas de #Caquetá e #Guaviare para encontrar os quatro menores", escreveram as Forças Armadas da Colômbia nas redes sociais.



En desarrollo de la #OperaciónEsperanza, el perro llamado Wilson, de raza pastor belga, y seis años de edad, se extravió durante los registros que adelantan las Células Combinadas de Búsqueda en las selvas de #Caquetá y #Guaviare para hallar a los cuatro menores. (1) pic.twitter.com/pVFujtMgB9 — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) June 8, 2023

Segundo o jornal 'El Tiempo', o Exército colombiano informou que pegadas do animal foram encontradas junto com marcas que poderiam ser das crianças. Mas, no momento do resgate, o cachorro não estava com elas.

As autoridades acreditam que Wilson possa ter acompanhado as crianças em algum momento durante o tempo que elas estavam desaparecidas.



O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, comentou sobre o caso. "O que não apareceu é o cão, que em algum momento esteve com eles", escreveu nas redes sociais.

"Na verdade, em algum momento eles encontraram o cachorro, eles se defenderam. É o aprendizado deles, das famílias indígenas, o aprendizado deles de viver na selva é o que os salvou", acrescentou Petro.



"Nossa premissa como comandos: Um camarada caído nunca é abandonado no campo de combate. #OperaciónEsperanza avança na busca de nosso canino Wilson", afirmou as Forças Armadas no sábado, 10.



Acidente

O voo saiu de Caquetá com destino a San José del Guaviare, uma cidade da Amazônia colombiana. Minutos após a decolagem, o piloto notificou falhas na aeronave e desapareceu em seguida. No início, os três corpos adultos foram encontrados.



Após quase um mês das buscas, o Exército disse ter achado, em dois lugares diferentes, fraldas, um acessório para celular, uma toalha e um par de tênis a cerca de 600 metros do local onde o avião caiu.

Os vestígios indicavam que as crianças poderiam estar vivas, mas com a possibilidade de terem sido sequestradas por guerrilheiros.



O caso teve grande repercussão na Colômbia e há dias se especulava se as crianças seriam encontradas com vida. A busca foi difícil devido à densa vegetação da área, com árvores de até 40 metros de altura, à presença de onças e cobras e à chuva constante que impede que as pessoas ouçam possíveis pedidos de ajuda.

Durante a busca, os militares carregavam alto-falantes com uma mensagem na língua materna das crianças indígenas, pedindo que parassem para que pudessem localizá-las.

As quatro crianças, incluindo um bebê, foram encontradas por uma equipe de buscas que incluía indígenas voluntários e forças especiais militares. Em uma foto divulgada por militares, é possível ver um soldado segurando o bebê enquanto as demais crianças estão sentadas ao redor.

Crianças perdidas há 40 dias na Amazônia colombiana são encontradas vivas Divulgação/Governo da Colômbia/AFP

A busca pelos desaparecidos envolveu 11 aeronaves. Ao longo dos dias, os militares chegaram a jogar refeições prontas e kits com apitos e isqueiros para fora dos aviões, na esperança que as crianças encontrassem. Panfletos pedindo para elas fazerem barulho e fumaça também foram lançados no ar.