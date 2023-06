Cliente é acusada de injúria racial por funcionária de mercado em Copacabana

Rio - Uma funcionária do supermercado Mundial, em Copacabana, na Zona Sul da cidade, acusa uma cliente de injúria racial. O caso ocorreu na tarde deste sábado (10).



Agentes do Programa Rio+Seguro, da Secretaria de Ordem Pública (Seop) foram acionados para a ocorrência. Em nota, a Seop informou que o apoio dos policiais foi necessário porque os populares "se tornaram hostis em relação à autora".



No local, a funcionária disse aos agentes que havia sido chamada de "pretinha" pela cliente. As duas foram levadas à 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, a mulher aparece sendo conduzida pelos policiais enquanto populares a chamam de "racista".



Procurado pelo DIA, o supermercado Mundial não retornou. O espaço está aberto para manifestações.