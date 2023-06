Parte de rodovia cai após caminhão que passava por baixo pegar fogo na Filadélfia

Um incêndio causou o colapso parcial de um viaduto em uma movimentada rodovia nos Estados Unidos, na cidade de Filadélfia, na madrugada deste domingo (11). As autoridades atribuíram o acidente a um caminhão-tanque de petróleo que passava por baixo e pegou fogo.

O colapso destruiu quatro faixas de tráfego em um trecho elevado da estrada. Não há relatos de feridos.



A ocorrência foi na Interestadual 95, uma das principais vias de tráfego da costa leste dos Estados Unidos. Seus mais de 3.000 quilômetros conectam o estado do Maine, no extremo-nordeste do país, a Miami, a maior cidade da Flórida, no sudeste.



A I-95 permaneceu fechada nos dois sentidos na área de Filadélfia, segundo as autoridades.



Imagens transmitidas pela televisão mostraram chamas e fumaça provenientes da seção colapsada da Interestadual 95, no bairro de Tacony, com partes da pista elevada caindo sobre as faixas inferiores.



Uma porta-voz da cidade disse à AFP que um "grande incêndio sob a I-95" causou o colapso da estrada, mas não atribuiu isso a nenhum veículo. Ela acrescentou que o fogo foi declarado "sob controle".



A imprensa local informou que o incêndio começou por volta das 7h locais (00h em Brasília), quando o tráfego aos domingos costuma ser leve. "A I-95 se verá afetada por um longo tempo", afirmou o diretor-geral da Filadélfia, Tumar Alexander, em uma coletiva de imprensa, de acordo com o jornal The Philadelphia Inquirer.