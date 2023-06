Homens sofrem tentativa de homicídio dentro de carro em Porto Real

Dois homens, de 31 e 44 anos, foram baleados na noite de sábado (10) em Porto Real. O caso aconteceu no bairro Novo Horizonte, mais conhecido como BNH.



Segundo a Polícia Militar (PM), um dos homens informou aos agentes que deu carona para um amigo que teria marcado um encontro com a namorada. Quando ainda estavam no veículo, suspeitos saíram do meio do mato e atiraram contra eles.



Ainda de acordo com a PM, os atingidos foram levados para o Hospital Municipal São Francico de Assis, que fica no mesmo bairro, mas não estavam graves.



O caso foi registrado na 100ª Delegacia Policial de Porto Real. A Polícia Civil realizou uma perícia no local do crime e recolheu cápsulas de calibre 556 e 9mm.