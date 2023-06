Festa do Tomate de Paty tem mais uma noite de sucesso de público

A Festa do Tomate 2023 de Paty do Alferes entrou para a história com noites de sucesso de público. Ontem (10), o Parque de Exposições ficou lotado mais uma vez. No palco principal, o público sambou ao som da ex-BBB Marvvila. Em seguida, foi a vez da dupla Zé Neto & Cristiano cantar grandes sucessos. O DJ Dennis fechou a penúltima noite com funk e música eletrônica.



Além dos shows, o público ainda tem curtido concurso de culinária do Tomate, fazendinha, parque de diversões, artesanato e muita comida deliciosa na Vila Gourmet. Neste domingo (11), a diversão começou na parte da tarde. Além de atrações infantis, o último dia da festa terá as finais do concurso leiteiro, culinário e de qualidade do Tomate e o show principal de Gustavo Mioto, com entrada gratuita.