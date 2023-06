Segurança Presente prende mulher após assalto dentro de farmácia em Niterói

Rio - Uma mulher, de 40 anos, foi presa, neste sábado (10), após assaltar um homem dentro de uma farmácia no bairro Santa Rosa, em Niterói, Região Metropolitana do Rio.



De acordo com informações da Secretaria de Estado de Governo, uma equipe do programa Segurança Presente realizava um patrulhamento de rotina na região quando foi abordada por um pedestre, que avisou sobre o assalto no estabelecimento.

Aos policiais, a vítima, de 57 anos, relatou que havia sido roubada e informou as características da suspeita. Os agentes realizaram buscas no bairro e localizaram a mulher. Com ela, os agentes apreenderam R$ 110.

Ainda segundo a secretaria, durante abordagem, a suspeita resistiu à prisão e foi necessário o uso de algemas. Um dos policiais ficou com uma luxação no braço direito.



A mulher foi levada para a 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado. Na delegacia, foi constatado que a suspeita possui anotações criminais por lesão corporal, ameaça, furto e roubo.