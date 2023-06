Grátis! Into promove simpósio sobre ciência, saúde e espiritualidade nesta terça

Rio - O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) promoverá, nesta terça-feira (13), o II Simpósio de Ciência, Saúde e Espiritualidade, às 8h. O evento, gratuito e aberto ao público, tem como objetivo ampliar o debate sobre a espiritualidade e sua relação com o cuidado integral e humanizado ao paciente.

Reunindo diversos especialistas da área da saúde, entre médicos, psicólogos, docentes e pesquisadores, o simpósio inclui em sua programação temas como a compreensão espiritual do processo de adoecimento e a abordagem científica da espiritualidade e da religiosidade do paciente.

"É fundamental pensar a área da saúde acrescentando novos saberes e práticas e, assim, construir um novo caminho, com uma visão de ciência que integra e transforma, ao invés de fragmentar e estagnar", destaca Fátima Alves, chefe da área de Política Nacional de Humanização do Into.

Para participar, basta acessar o link e realizar a inscrição até o dia do evento. Os interessados também poderão acompanhar o simpósio em tempo real, através do canal de YouTube do instituto. Os inscritos receberão certificado de participação.

O Into fica Avenida Brasil, 500, no Caju, Zona Portuária do Rio. O evento acontecerá no auditório da sede.