Clínica da Família que passou por incêndio é reinaugurada em Realengo

Rio - A Prefeitura do Rio reinaugurou, neste domingo (11), a Clínica da Família Armando Palhares Aguinaga, em Realengo, na Zona Oeste. A unidade, que passou por uma extensa reforma após ser atingida por um incêndio em março de 2022, permaneceu funcionando durante todo o período da obra. Ela tem mais de 19 mil usuários cadastrados, realizando, em média, 840 atendimentos por dia.



Toda a parte afetada pelo incêndio foi reconstruída. Além da recomposição da estrutura, o local ganhou mobiliários, equipamentos e computadores. Houve, ainda, reativação das salas de raio-x e ultrassonografia, entre outras melhorias.



No local, os pacientes têm atendimento clínico e odontológico, tratamento para hipertensão, diabetes, pré-natal, exames de análises clínicas e laboratoriais, cuidados com a saúde da criança, vacinação, e outros serviços. Também é possível retirar gratuitamente medicamentos de uma grade de itens da Atenção Primária.



A clínica fica na Avenida de Santa Cruz, em Realengo. O funcionamento é de segunda a sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, das 8h às 12h.