Unirio abre edital para bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação

Rio – A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), por meio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação (PROPGPI), publicou edital para a concessão de bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação.



As bolsas são concedidas para participação no Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica, Cultural e Social da Unirio (IT-Unirio), que tem por finalidade estimular os alunos de graduação nas atividades, metodologias e práticas próprias ao desenvolvimento e processos de inovação tecnológica, social e cultural.



Serão oito bolsas concedidas, no valor mensal de R$ 400 cada, por um período de 12 meses (setembro de 2023 a agosto de 2024), tendo a possibilidade de renovação. Os alunos candidatos deverão estar regularmente matriculados em cursos de graduação da Unirio e possuir coeficiente de rendimento geral (CRG) de valor mínimo seis, além de ter a indicação pelo orientador comprovada.

Os aprovados deverão dedicar 20 horas semanais às atividades de pesquisa. A bolsa IT-Unirio não pode ser acumulada com bolsas de outros programas (exceto auxílios para manutenção, alimentação, moradia), bem como não pode ser atribuída a quem tem vínculo empregatício.