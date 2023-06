Golpes em aplicativos de relacionamento: curso orienta mulheres com mais de 50 a se protegerem

São paulo - Os golpes em aplicativos de relacionamento têm se tornado uma preocupação crescente, especialmente para as mulheres. Dados alarmantes revelam que uma proporção significativa de mulheres tem sido vítima desses golpes, destacando a importância da conscientização e prevenção nesse cenário.



De acordo com um estudo realizado no ano passado pelo Instituto de Pesquisa Hibou, aproximadamente quatro a cada dez mulheres já foram impactadas por golpes em aplicativos de relacionamento. O levantamento, baseado em respostas de mais de 1200 mulheres brasileiras, revela a urgência em abordar esse problema crescente.



Diante desse cenário, Maria Helena desenvolveu o curso online gratuito "Deu Match", que será realizado no dia 12 de junho, coincidindo com o Dia dos Namorados. O curso pretende mostrar os principais erros que as mulheres cometem ao ingressar nesses aplicativos, abrindo caminho para a aproximação de pessoas mal-intencionadas. Saber navegar pelos aplicativos de relacionamento da forma correta evita golpes.



"O medo de cair em golpes é uma das principais preocupações das mulheres ao criar um perfil em aplicativos de relacionamento, mas é possível utilizar essas tecnologias com segurança e conhecer pessoas interessantes. O primeiro passo é estar emocionalmente bem, sem sentir carência. A carência e a baixa autoestima são fatores que tornam as mulheres mais vulneráveis a golpes e manipulações com promessas vazias", afirma Maria Helena.



O curso será online, às 20h (horário de Brasília). As inscrições ficarão abertas até o dia 11 de junho, sendo ilimitadas. Para se inscrever no curso gratuito "Deu Match", as mulheres podem acessar o site www.bruxasdomatch.com.br. O conteúdo será direcionado a mulheres adultas, independentes e livres para ter algum tipo de relacionamento, com uma atenção especial às mulheres acima de 50 anos, que muitas vezes enfrentam desafios adicionais ao entrar nesse universo.



“Quero oferecer o melhor conteúdo para as mulheres perceberem que elas podem, sim, começar a usar os aplicativos de relacionamento para conhecerem homens legais e gentis. Ouço muitas histórias de mulheres que estão tristes com a vida porque estão solteiras e que se sentem muito sozinhas. Quero mostrar outro lado para elas: elas podem ser uma excelente companhia para si mesmas, aprenderem a curtir essa fase da vida, viver experiências maravilhosas e, ainda, conhecer pessoas muito legais.”, destaca Maria Helena.



Bruxas do Match



A iniciativa visa ajudar mulheres a navegarem com confiança e segurança nesses ambientes virtuais. A gaúcha Maria Helena, de 66 anos, fundadora do projeto, tem experiência em perícia criminal e desenvolveu estratégias para identificar inconsistências nos perfis masculinos, oferecendo conhecimentos e informações valiosas para evitar golpes.



“Sempre fui uma pessoa extremamente detalhista, e meus estudos em perícia criminal me permitiram compreender a mensagem transmitida pelos detalhes. Quando comecei a usar aplicativos de relacionamento, observei minuciosamente as fotos dos perfis masculinos e identifiquei contradições”, revela.



Mas como tudo começou? Após um período de luto e reflexão, Maria Helena decidiu explorar novas amizades e iniciar conversas com homens descompromissados nos aplicativos de relacionamento. Com o apoio de uma terapeuta, ela encontrou a confiança necessária para marcar encontros pessoais.



Dois anos se passaram, e ela percebeu que muitas mulheres sentem receio de adentrar nesse universo virtual devido ao medo de golpes e decepções. Foi assim que ela decidiu criar o Bruxas do Match.



“O nome 'Bruxas do Match' carrega um significado profundo. Representa a jornada das mulheres em superar obstáculos e buscar um relacionamento autêntico consigo mesma. A palavra 'bruxa' simboliza o processo de amadurecimento e transformação, no qual cada mulher tem seu próprio tempo para florescer e romper as limitações impostas pela sociedade. E 'match' refere-se à formação de pares nos aplicativos de relacionamento”, explica.



Quebrando barreiras



Superar essas crenças limitantes pode ser desafiador, especialmente quando se trata da sexualidade e dos relacionamentos da mulher madura. “Vivemos um momento em nossa sociedade no qual há mais possibilidade de falar abertamente sobre essas questões de relacionamento e sexualidade. Há 40 anos, falar sobre isso era algo impensável. Eu me casei com meu melhor amigo e o amor da minha vida aos 25 anos. Eu era virgem e tive um casamento maravilhoso. Nós nos dávamos muito bem em todos os âmbitos”, explica.



Com a morte do marido e após o processo de luto, ela decidiu conhecer um novo universo, cheio de possibilidades, com a ajuda da terapia. “Para entender meus sentimentos e as situações que eu iria vivenciar no aplicativo, busquei ajuda de uma terapeuta para me acompanhar e me auxiliar com o que estava acontecendo. Essa ajuda foi fundamental para eu estar confiante para vivenciar essas novas situações e esclarecer as dúvidas”, conta.



Para ela, os aplicativos foram essenciais nesse processo. “Com certeza, tive que transpor muitas barreiras e entender que eu estava em outro momento de vida. Que existe a possibilidade de ter um relacionamento casual, mas não precisa ser impessoal. A vida é tão maravilhosa, e temos que aproveitar todos os momentos bons que surgem. Quando entendi isso, entendi também que eu podia me permitir vivenciar situações que hoje são comuns para a maioria das pessoas, mas que, antigamente, eram consideradas um escândalo”, aponta.



Para obter mais informações sobre a Bruxas do Match, você pode visitar as redes sociais @bruxasdomatch no Instagram e Facebook, acessar o site www.bruxasdomatch.com.br ou entrar em contato pelo e-mail suporte@bruxasdomatch.com.br.



Serviço



O quê: Deu Match



Quando: segunda-feira (12 de junho) - 20h (horário de Brasília)



Onde: online, no link disponibilizado após a inscrição



Inscrições: www.bruxasdomatch.com.br