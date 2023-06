Bibliotecas Populares de Niterói tem aumento de usuários cadastrados

As Bibliotecas Populares de Niterói estão em alta. Os locais são espaços repletos de conhecimento, cultura e arte, e são esses atrativos que aproximam os mais de 9,5 mil usuários cadastrados na rede até as prateleiras dos livros. O número é 21% maior que em 2021, quando havia 7,5 mil inscritos.

São seis bibliotecas abertas, que já contabilizam mais de 11 mil empréstimos de obras. Leituras que despertam a criatividade, agregam sabedoria e abrem portas para o universo fascinante da literatura.



O sistema de Bibliotecas Populares de Niterói ainda vai além das atividades de leitura, pesquisa e estudos. Elas se tornaram pontos de cultura, possibilitando a troca de experiências entre seus frequentadores. Essa nova concepção de biblioteca tem contribuído, cada vez mais, para aproximar a população e dar oportunidades para que anônimos, artistas e intelectuais compartilhem sua arte e conhecimento, incentivando o desenvolvimento da vida sociocultural da cidade e fomentando o prazer pela leitura.



Para o secretário de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação (FME), Bira Marques, é fundamental incentivar o hábito da leitura, sem esquecer da importância da socialização.



“As bibliotecas são espaços diversos, múltiplos. É incrível saber que, além da leitura, conseguimos agregar conhecimento através de eventos, oficinas e apresentações artísticas, musicais e culturais. O nosso objetivo é que o usuário seja a peça-chave do sistema, e que não só frequente os espaços, mas pertença a eles”, declarou.



A gestão do sistema é feita pela Secretaria Municipal de Educação (SME), através da Subsecretaria de Políticas Educacionais Transversais (SSPET). O atendimento em cada unidade é feito por uma equipe formada por bibliotecários, servidores públicos e estagiários. As atividades e acervo abrangem os mais variados segmentos: bebês, crianças, jovens, adultos, idosos e candidatos a uma vaga em concursos públicos.



O estudante Rodrigo de Carvalho, de 21 anos, começou a frequentar a Biblioteca Cora Coralina, no Centro de Niterói, no final de 2022, em busca de um espaço mais tranquilo para ler e estudar.



"Estar aqui é muito importante para aumentar o meu conhecimento sobre diversos assuntos, sobre a história da minha cidade e outros temas em geral. Estar na biblioteca permite que você tenha um foco maior para estudar as matérias da escola e para se dedicar a outras leituras. Além do conhecimento, os livros contribuem para a nossa formação e permitem compreender a realidade que vivemos”, destacou.



Entre as atividades desenvolvidas pelas bibliotecas, podemos citar: oficinas; palestras de interesse social; ações de cidadania; atividades literárias como contação de histórias, saraus, apresentações, encontros com autores; campanhas de doação de acervo; parcerias com universidades em projetos de extensão; e atividades culturais na cidade de Niterói.



Por estarem localizadas próximas a instituições como Programa Médico de Família, postos de saúde, Centros de Referência e Assistência Social (CRAS), associações de moradores e escolas públicas, as Bibliotecas Populares de Niterói também promovem atividades como campanhas de vacinação, cuidados e orientações referentes à saúde, palestras informativas sobre programas sociais dos governos, ações voltadas para orientação profissional, além de atividades externas, como passeios e visitações a museus e outros equipamentos culturais.



A Coordenadora Geral das Bibliotecas, Fernanda Frambach, ressaltou que o objetivo da ampliação de atividades é garantir o direito à informação, à cultura, à cidadania e à literatura.



"As ações desenvolvidas são pensadas para que os usuários reconheçam estes locais enquanto espaços de convivência, de partilha de saberes e expressão de sua realidade. Nosso desejo é que as Bibliotecas Populares de Niterói sejam um ponto de encontro comunitário, aberto, gratuito, acolhedor e democrático, onde todos possam se sentir pertencentes e constituidores de memórias e conhecimentos”, destacou.



Parceria - Em 2018, a SME e a FME fecharam uma parceria com a UNIRIO, através dos Programas de Pós-Graduação em Biblioteconomia e Memória Social. Trata-se do projeto de extensão “Comunidade de Práticas em Bibliotecas Públicas”, coordenado pela professora Daniele Achilles. Segundo ela, entre as ações previstas está o investimento na automação e sistematização dos acervos, a inserção da acessibilidade nestes espaços e a inclusão sociodigital das comunidades.



"Queremos incentivar o desenvolvimento do espaço da biblioteca pública como um lugar de experiências, vivências e de encontro. O Sistema de Bibliotecas Populares de Niterói vem construindo esses espaços como lugares antropológicos porque são feitos por pessoas, com pessoas e para pessoas”, concluiu.



A agenda mensal com toda a programação das atividades promovidas pelo Sistema de Bibliotecas Populares pode ser conferida através das redes sociais de cada unidade. Para se cadastrar, basta comparecer a uma das unidades, levando um documento de identificação com foto e um comprovante de residência. O horário de atendimento é das 8h às 17h. Confira os endereços das unidades que participam do Sistema de Bibliotecas Populares de Niterói.



Localização e funcionamento das bibliotecas



Biblioteca Popular Municipal Aguinaldo Pereira de Macedo

Endereço: Rua Tenente Osório, 73 – Vila Ipiranga, Fonseca

Contatos: E-mail: bibpopaguinaldo@educacao.niteroi.rj.gov.br

Telefone: 3607-8479



Biblioteca Popular Municipal Anísio Teixeira

Endereço: Rua Lopes Trovão, s/n – Campo de São Bento, Icaraí

Horário de funcionamento: Segunda à sexta, de 8h às 17h

Contato: E-mail: bibpopanisio@educacao.niteroi.rj.gov.br

Telefone: 2719-6486



Biblioteca Popular Municipal Cora Coralina

Endereço: Rua São Pedro, 108 – Centro, Niterói

E-mail: bibpopcora@educacao.niteroi.rj.gov.br

Telefone: 2717-3289



Biblioteca Popular Municipal Lídice Fróes Rodrigues

Endereço: Av. Carlos Ermelindo Marins, 34, CEU – Jurujuba

E-mail: bibpoplidice@educacao.niteroi.rj.gov.br

Telefone: 2715-4020



Biblioteca Popular Municipal Monteiro Lobato

Endereço: Rua Luiz Palmier, s/n – Barreto, Niterói

E-mail: bibpopmonteiro@educacao.niteroi.rj.gov.br

Telefone: 2704-2045



Biblioteca Popular Municipal Silvestre Mônaco

Endereço: Rua Jornalista Sardo Filho, s/n, CSU – Ilha da Conceição

E-mail: bibpopsilvestre@educacao.niteroi.rj.gov.br

Telefone: 2719-6901.