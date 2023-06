Operação na Cidade de Deus tem registro de tiroteio

Rio - A Polícia Militar realiza uma nova operação na Cidade de Deus, na Zona Oeste, na manhã desta segunda-feira (12). Durante a ação, moradores registram intenso tiroteio. A região tem sido alvo de frequentes confrontos e operações por conta da disputa entre traficantes e milicianos pelo controle da comunidade.

Segundo a corporação, agentes do Batalhão de Polícia de Choque atuam no local desde as primeiras horas da manhã. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a presença de veículos blindados e troca de tiros também na comunidade do Karatê, na Cidade de Deus. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, há tiroteio desde às 4h50.Durante patrulhamento por um dos pontos da comunidade, policiais com auxílio de cães farejadores, apreenderam grande quantidade de drogas em uma construção abandonada. A ocorrência ainda está em andamento.

Na última semana, outras duas operações também ocorreram na comunidade. Na terça (6), barricadas pegando fogo foram colocadas nas ruas de acesso da Cidade de Deus para prejudicar o acesso da polícia. Durante a ação, drogas foram apreendidas. Na sexta-feira (9) um suspeito morreu e um fuzil foi apreendido. A Cidade de Deus sofreu forte influência de milicianos por muitos anos, mas atualmente traficantes do Comando Vermelho (CV) invadiram a comunidade com o objetivo de expandir o tráfico de drogas, o que causa frequentes confrontos na região. Além disso, os criminosos têm disputado também o domínio da Praça Seca, Muzema, Rio das Pedras, Complexo da Covanca, Gardênia Azul, todos na Zona Oeste.Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, devido a operação, a Clínica da Família Francisco de Oliveira acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspenderam o funcionamento na manhã desta segunda-feira (12).Já a Clínica da Família José Neves mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram suspensas.Ainda na manhã desta segunda-feira (12), equipes do 15ºBPM (Caxias) atuam nas comunidades da Mangueirinha, Lixão e Vila Ideal, em Duque de Caxias, na Baixada.Enquanto policiais do 41ºBPM (Irajá) atuam nas comunidades do Chapadão, Pedreira, Az de Ouro, Proença Rosa e Juramento, todas na Zona Norte. Segundo a corporação, no Complexo do Chapadão, uma equipe foi alvo de tiros na Estrada do Javatá, na localidade da “Cova”, e um policial foi ferido por estilhaço no rosto. Ele foi socorrido ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.