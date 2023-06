Programa Territórios Sociais chega em mais cinco comunidades das zonas Norte e Oeste

Rio - O Programa Territórios Sociais começou a atender, nesta segunda-feira (12), moradores da Vila Sapê, Canal do Anil e Comunidade do Aço, na Zona Oeste, além do Muquiço e Travessa Everest, na Zona Norte. O projeto já está presente em dez favelas da cidade e o objetivo é atingir 616 comunidades.

O Territórios Sociais prevê a inserção, em serviços municipais, de famílias que ainda não são atendidas pelo poder público. De acordo com a Prefeitura do Rio, o programa já realizou 144.209 entrevistas e cerca de 42 mil famílias passaram a ser monitoradas. Dos moradores identificados, 26.886 relataram situação de insegurança alimentar e 25.830 afirmaram viver na extrema pobreza.

Realizada por uma parceria entre a Prefeitura do Rio e a ONU-Habitat (Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos), a ação está presente em dez favelas, como a Rocinha, Alemão, Maré, Lins, Jacarezinho, Penha, Chapadão, Pedreira, Cidade de Deus e Vila Kennedy, além das comunidades da Providência e do São Carlos, no Centro.

Objetivo é que a iniciativa seja aplicada em 616 comunidades, 87 conjuntos habitacionais e 144 loteamentos irregulares, beneficiando mais de um milhão e meio de pessoas. Até o fim deste mês de junho, 12 novas localidades serão contempladas com a ação.



A gestão do programa é feita por um comitê coordenado pelo Instituto Pereira Passos e representantes de 10 secretarias da Prefeitura do Rio.