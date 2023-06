Projetos da Prefeitura recebem visitas de gestores municipais

Os projetos municipais no bairro da Ititioca receberam a visita de gestores da Prefeitura de Niterói. O grupo esteve no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Capim Melado, na Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Professor Jorge Nassim Vieira Najjar, no Capim Melado, e no Centro Social Arena 44. As visitas fazem parte do Prefeitura Móvel que pretende aproximar a população da gestão municipal. O programa vai até sexta-feira, 2 de junho, das 9h às 17h, na Praça do Largo da Batalha.





O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou a importância dessa relação de troca com a comunidade.

“Estamos essa semana com o projeto Prefeitura Móvel e tem sido uma troca muito importante. É sempre muito bom conversar com a comunidade e ver que nosso trabalho é capaz de transformar a vida de muita gente. Conversei com pessoas que fazem atividades no Centro de Convivência do Capim Melado e têm a oportunidade de praticar esportes, aprender artesanato, percussão e reciclagem”, disse o chefe do Executivo niteroiense.





Segundo a Prefeitura de Niterói, o Centro de Convivência do Capim Melado é um equipamento da rede de atendimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que oferece serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, através de oficinas, para crianças, adolescentes, idosos e adultos.

"O projeto funciona há aproximadamente 8 meses e atende a região de Pendotiba e parte da Região Norte. Atualmente, mais de 200 pessoas estão inscritas nas quase 15 oficinas oferecidas no local de segunda a sexta-feira. São aulas de capoeira, futebol, artes marciais, percussão, orientação para mídias sociais com foco nos empreendedores comunitários, balé baby class, pilates, artesanato, reciclagem e muitas outras", informou o Executivo no texto.



O secretário de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, ressaltou a importância do equipamento ao atender pessoas de todas as idades do Capim Melado e da Ititioca.



“O Centro de Convivência é como se fosse um super Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) com diversas de atividades e uma equipe multidisciplinar. É um equipamento que, desde sua inauguração, já fez mais de 5.500 atendimentos às comunidades do Capim Melado e da Ititioca. Tem atividade para todas as idades, de crianças até idosos”, afirmou Teixeira.





"O espaço foi inaugurado em fevereiro de 2022, conta com dois andares e foi construído em uma área de 413m², com salas para aulas de artesanato, música, balé, pilates, banheiro, cozinha, recepção e administração", disse o poder público na nota.

Há 12 anos, Adriana Fernandes da Silva, de 47 anos, mora na comunidade. Ela, que já perdeu a mãe e está tratando uma profunda depressão, relata que está participando das atividades do projeto há um mês com o filho e que isso já mudou sua vida.



“O projeto está sendo muito bom para cada um de nós que moramos aqui, eu estou adorando. Faço aula de pilates, alongamento, reciclagem e vou começar a de multimídia. No momento, não estou trabalhando e essas aulas podem ajudar até mesmo na minha vida profissional para que possa aprender e fazer algo que possa vender e me ajudar financeiramente. Perdi minha mãe e estou vindo de um processo de depressão muito forte e esse projeto tem me ajudado. Eu faço o tratamento médico e comecei a praticar as atividades e tem sido bom para minha mente. Tinha dias que eu nem conseguia levantar da cama e agora já levanto animada. A comunidade precisa de uma oportunidade, até mesmo para melhorar uma pessoa que, às vezes, nunca teve”, contou Adriana.







A comunidade do Capim Melado recebeu, em 2020, a Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Professor Jorge Nassim Vieira Najjar que atende crianças de 2 a 5 anos e tem 572 m². Com quatro pavimentos, a escola conta com um pátio coberto, cozinha, refeitório, área de serviço, berçário com solarium, fraldário, lactário, salas para atividades infantis I, II e III, além da parte administrativa.

Todos os andares possuem banheiros, área de circulação, além de um elevador por pavimento, para garantir acessibilidade dos alunos, professores e responsáveis. A comunidade também ganhou uma quadra poliesportiva, campo de futebol e melhorias habitacionais em 86 imóveis do entorno. A equipe da prefeitura aproveitou e fez uma visita às instalações da Umei.







“Através do Plano Niterói 450, estamos trabalhando para expandir a nossa rede de educação, focados em levar a mesma qualidade dessa Umei para várias outras unidades. Estamos focados em elevar a qualidade do nosso ensino, formando uma grande aliança pela alfabetização e garantindo o acesso de todas as crianças”, enfatizou o secretário de Educação, Bira Marques.







O prefeito e os representantes da administração municipal ainda visitaram a obra do Centro Social Arena 44, na Ititioca. O espaço passou por uma grande reforma e terá salas adaptadas para aulas de artes marciais, culinária e treino funcional, além de uma recepção e área de convivência. As atividades têm previsão de iniciar no segundo semestre deste ano.







O coordenador do Arena 44, e lutador, Vinícius da Silva Pimentel, explicou o trabalho no projeto há 10 anos na comunidade e disse que está muito satisfeita com as melhorias que a Prefeitura de Niterói fez no espaço que atende cerca de 500 pessoas.



“O prefeito prometeu que ia ajudar o projeto e as crianças da comunidade e cumpriu. O que ele fez aqui foi surreal, está perfeito. Era tudo que a gente queria e precisava para dar qualidade para as crianças da comunidade. Aqui será ofertado aulas de lutas diversas, ginástica funcional e aulas de dança. Estamos tentando um contraturno escolar, com projetos de trazer a Educação para Jovens e Adultos (EJA) para o pessoal mais velho poder se recuperar nos estudos e também oferecer cursos profissionalizantes para dar outras oportunidades”, explicou Pimentel.







Participaram da visita, a secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa; os secretários de Obra, Vicente Temperini, e de Defesa Civil e Geotecnia, Walace Medeiros, os subsecretários Executivos, Braz Colombo e Marcilene Souto; o presidente da Emusa, Antônio Lourosa; o vereador José Adriano Folha; o Administrador Regional do Largo da Batalha, Antonino Gonçalves, e sua equipe; e o presidente da Federação das Associações de Moradores (Famnit), Manoel Amâncio, além dos coordenadores dos projetos com suas equipes e moradores das comunidades.



Prefeitura Móvel – O Prefeitura Móvel é uma ação itinerante que leva serviços da Prefeitura de Niterói para diversas regiões da cidade. O projeto é um programa de governo que tem o objetivo de aproximar a gestão municipal, em especial o prefeito e os secretários, da população. Durante uma semana, o prefeito Axel Grael e vários secretários se revezam no gabinete provisório montado no local, recebem a população e vistoriam as obras em andamento no entorno.

"Além de atendimento à população sobre dúvidas ou demandas, o Prefeitura Móvel também oferece serviços relacionados ao Procon com distribuição da cartilha de direitos do consumidor. Os moradores também têm acesso aos serviços de saúde com aferição de pressão arterial, glicemia, testes IST, testes de Covid-19 e distribuição de preservativos e de kits de saúde bucal", concluiu o poder público no texto.