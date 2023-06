Em Niterói: 1ª fase de obras do Parque Orla Piratininga será entregue

O Parque Orla em Piratininga, mesmo antes de ser inaugurado, já recebe, aos poucos, moradores e ciclistas que estão indo conferir de perto o projeto muda, de forma sustentável, todo o entorno da lagoa. Na manhã da sexta-feira (09/6), o prefeito de Niterói, Axel Grael, percorreu, acompanhado do ex-prefeito e atual secretário Executivo de Niterói, Rodrigo Neves, todo o trajeto de ciclovia desde o bairro de São Francisco, passando pelo Cafubá, próximo aos jardins filtrantes, até o início do Tibau, finalizando com uma vistoria às obras daquela área. Durante a visita, o prefeito confirmou que a entrega da primeira parte da obra aconterá no próximo dia 17.





Com investimentos de R$ 100 milhões da Prefeitura de Niterói, as obras do Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis (POP), que integram o Programa Região Oceânica Sustentável (PRO Sustentável), estão entrando na fase final. A previsão é que sejam totalmente concluídas no segundo semestre. Além dos jardins filtrantes, Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis terá píeres de contemplação, 10.6 km de ciclovia que se integrará ao Sistema Cicloviário da Região Oceânica, 17 praças, 2 mirantes e um centro ecocultural voltado para educação ambiental.



O prefeito Axel Grael ressaltou que o projeto já foi muito premiado e há duas semanas ganhou como o melhor projeto em Sustentabilidade Urbana em todas as Américas.



“Viemos pedalando junto com um grupo de ciclistas e demos uma parada aqui na Fazendinha do Cafubá, o primeiro trecho que será inaugurado, para que já fique à disposição da população de Niterói. Já tem muita gente vindo conhecer e curtindo isso aqui. Este lugar foi todo projetado para ajudar a recuperar a Lagoa de Piratininga e também para ser um espaço de lazer para a população. Vamos continuar trabalhando muito para que Niterói continue sendo cada vez mais referência em sustentabilidade. Essa vistoria de hoje com os ciclistas foi importante para observarmos detalhes e ver se precisam de ajustes a obra", afirmou o prefeito.



"O Parque Orla Piratininga foi planejado para proteger e recuperar os ecossistemas da Lagoa de Piratininga e o seu entorno, recuperar a qualidade ambiental das águas, evitando a chegada de sedimentos, além de oferecer equipamentos de lazer, recreação, contemplação, cultura e educação ambiental. O POP é, atualmente, o maior projeto em desenvolvimento no Brasil a utilizar técnicas de Soluções baseadas na Natureza (SbN), e terá uma área de 680 mil metros quadrados, incluindo as ilhas do Modesto, Pontal e do Tibau", disse a Prefeitura na nota.



O ex-prefeito e atual secretário Executivo de Niterói, Rodrigo Neves, que também pedalou em todo o trecho da ciclovia, lembrou que é importante que todos os moradores do entorno também façam a sua parte para que o projeto funcione.



"Quando a gente começou as obras do túnel, chegamos à conclusão que precisávamos preservar e recuperar da Região Oceânica aquilo que ela tinha de melhor, que é o seu patrimônio natural. Esse parque é o primeiro da América do Sul com sistema de jardins filtrantes, que vai permitir recuperar a qualidade da água que chega às lagoas. É importante que o cidadão também faça a sua parte, ligando sua casa à rede de esgotos", informou Rodrigo Neves.



Inúmeros ciclistas saídos de diversos bairros da cidade , testaram todo o trajeto a convite do programa Niterói de Bicicleta .



Moradora do Fonseca, Katia Ribeiro, pedalou de casa à Região Oceânica e aprovou o projeto.



"Esse projeto de Piratininga está lindo, a lagoa merecia essa atenção. Eu sempre trabalhei em toda a minha vida e hoje estou vendo que a Prefeitura está dando uma atenção a isso. Além disso, nos últimos anos, os meios de transporte alternativos aumentaram muito em Niterói e estou vendo um grande investimento em maneiras de incentivar esses transportes", disse Katia.



O primeiro sistema de jardins filtrantes já foi concluído com os jardins plantados e entrará no ápice da operação em breve. Os outros dois sistemas já estão com vertedouro, bacia de sedimentação e jardins filtrantes construídos e serão plantados após a conclusão das obras de saneamento ambiental da Comunidade da Ciclovia. Os jardins filtram as impurezas das águas pluviais e das três principais bacias hidrográficas que desaguam na Lagoa de Piratininga: Bacia do Rio Cafubá, Bacia do Rio Arrozal e Bacia do Rio Jacaré, devolvendo água de qualidade para a Lagoa de Piratininga.



A vistoria também foi acompanhada pelo administrador da Região Oceânica Binho Guimarães.



“A cada etapa da obra os moradores percebemo a transformação da região, que já é enorme. É um trabalho de sustentabilidade e qualidade de vida", disse Binho.



O estudante Pedro Vidosa aproveitou o feriadão para pedalar no local. "É muito importante a gente ter acesso como pedestre e com ciclovias a esse local. Quando a gente passa de carro aqui não tem a mesma dimensão de como isso aqui é bonito", ressaltou Pedro.



Moradora da Comunidade da Ciclovia desde que tinha 15 anos, Elizabeth Carvalho, de 53 anos, comemorou as intervenções no local. "Sou moradora antiga da cidade e ninguém nunca tinha feito nada por aqui. Estou achando tudo maravilhoso", disse Elizabeth.



Em termos de sustentabilidade ambiental, o Parque Orla Piratininga é o maior projeto hoje no Brasil utilizando técnicas de soluções baseadas na natureza (SBN). Ele ganhou um prêmio internacional, o LATAM Smart City Awards 2022 na categoria “Prêmio Desenvolvimento Urbano Sustentável e Mobilidade" e também foi destaque no Fórum Latino-Americano de Biodiversidades, ano passado.